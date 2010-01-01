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Телефон: +7 (351) 225-69-98
Почта: okno74vip@yandex.ru
Челябинск, Челябинская обл.
Пластиковые окна без лишних посредников и наценок!
+ Регулировка
+ Остекление коттеджей
Стеклопакет и тонировка
+ Профиль алюминиевый
+ Входные двери
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+ Замер Бесплатный
+ Профиль металлопластиковый
+ Разная тонировка
Что мы делаем:
Как подобрать цвет
+ Остекление балконов с выносом
У нас есть:
+ Любые размеры и конфигурации
+ Остекление и отделка балконов
Как выбрать профиль
+ Любые цвета
+ Алюминиевые конструкции
+ Установка пластиковых окон
+ Откосы
+ Входные группы
+ Москитные сетки
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Телефон: +7 (351) 225-69-98
окно74.рф
Почта: okno74vip@yandex.ru